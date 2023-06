Corinthians descarta Lucas Veríssimo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ESPN Brasil adianta que o Corinthians terá desistido de contratar Lucas Veríssimo, por preferir outros nomes para a posição de defesa central. Em causa essencialmente estará o facto do jogador do Benfica vir de um período de pouca atividade, muito por culpa da grave lesão que sofreu em novembro de 2021, que o deixou sem competir durante praticamente um ano.Contratado pelo Benfica ao Santos em janeiro de 2021 por 6,5 milhões de euros, Lucas Veríssimo assumiu-se como titular na Luz até sofrer a tal grave entorse no joelho direito. Desde então, nunca mais alcançou um estatuto semelhante e para 2023/24 a sua situação é indefinida, tanto pela eventual renovação de Nicolas Otamendi, mas também pelo regresso de João Victor após cedência ao Nantes. Em 2022/23, depois o regresso em outubro, disputou somente oito partidas às ordens de Roger Schmidt.