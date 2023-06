Corrida por Castellanos

O Benfica terá concorrência por Taty Castellanos caso decida avançar para a contratação do avançado, que na última época esteve emprestado ao Girona pelo New York City (ambos os clubes pertencem ao City Group). Visto como o alvo preferencial para o ataque se Gonçalo Ramos for vendido, o argentino, de 24 anos, tem ofertas em cima da mesa por parte de West Ham, Sevilha e Roma, clube treinado por José Mourinho. O atacante, refira-se, já era seguido pelo West Ham na temporada passada, mas foi o River Plate quem esteve muito perto de contratar Castellanos, já que Marcelo Gallardo considerava o avançado como a opção preferida para substituir Julian Álvarez, vendido ao Man. City. No entanto, o acordo não foi concluído por motivos financeiros. O New York City aponta aos 15 milhões de euros para vender o jogador.