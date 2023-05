Cortejo a pé arranca da Luz às 17 horas

Os adeptos do Benfica que vão assistir ao dérbi desta noite em Alvalade têm concentração marcada na Praça Centenarium do Estádio da Luz, a partir das 15 horas, estando a saída do cortejo a pé com acompanhamento policial marcada para as 17 horas. De forma a que tudo decorra dentro da normalidade e sem incidentes, os adeptos dos encarnados que se desloquem em viaturas particulares estão a ser aconselhados a estacionar as mesmas nas imediações do Instituto Ricardo Jorge, a partir das 16h30, podendo juntar-se ao cortejo dos restantes benfiquistas aquando da sua passagem pelo local. Outra preocupação da PSP é evitar que os adeptos das águias estejam espalhados nas bancadas para evitar confusões ou escaramuças.