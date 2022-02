Coser "muito feliz" pela estreia no Benfica

Tiago Coser, defesa-central que o Benfica contratou à Chapecoense, por 1,4 milhões de euros, mostrou-se "muito feliz" pela estreia de águia ao peito. O jogador, de 18 anos, foi titular diante do FC Porto, no clássico dos juniores, que os comandados por Luís Araújo venceram, por 1-0 O brasileiro partilhou imagens do encontro, realizado no Benfica Campus, deixando uma mensagem: "Estou muito feliz pela minha estreia com esta camisola e mais ainda pela vitória. Seguimos por mais."O central foi contratado numa perspetiva de futuro, para fazer um percurso idêntico ao de Morato, que já conta 21 jogos e 1 golos pela equipa principal esta temporada.