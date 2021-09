Covid-19 atrasou recuperação de André Almeida

André Almeida viu a recuperação da operação ao joelho direito sofrer um revés depois de ter testado à Covid-19, em junho. O jogador não deixou de trabalhar no Benfica Campus quando os colegas foram de férias, mas acabou por ser obrigado a ficar em casa durante 12 dias devido ao coronavírus. A revelação foi feita pelo próprio, na série '300 dias'.





"Fui apanhado pelo vírus, mas tenho-me sentido relativamente bem, sem ser algumas dores nas costas. Nos primeiros dias tive febre, mas agora apenas tenho tido algumas dores nas costas e um certo cansaço. Espero que possa voltar a treinar o mais rapidamente possível", partilhou o lateral das águias num vídeo que gravou em casa, enquanto recuperava.O problema de André Almeida coincidiu praticamente com a chegada de Rui Pedro Braz ao Benfica para ocupar as funções de diretor-geral para o futebol. "No meu primeiro dia de trabalho, foi também o meu primeiro contacto direto com o André, vê-lo trabalhar num longo percurso de recuperação. Deu para perceber que estava muito focado. Dois dias depois testa positivo à Covid-19. Foi a minha primeira crise como diretor-geral. Como gerir a Covid-19 do André. O Covid fez-nos andar para trás alguns dias", sustentou Rui Pedro Braz.