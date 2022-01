O julgamento dos 31 elementos afetos aos No Name Boys vai continuar dia 31 de janeiro. A sessão de amanhã foi adiada para o último dia do mês. Record sabe que esta decisão resulta do facto de haver vários advogados infetados com covid-19Nesta sessão, vai testemunhar o adepto do sporting agredido no estoril em maio de 2020.