O comportamento dos adeptos do Benfica em Milão está a dar que falar. Além dos confrontos que terminaram em detenções ainda antes do jogo começar, a partida acabou por ficar também marcada por um episódio nas bancadas. Benfiquistas arremessaram tochas para cima de simpatizantes do Inter, entre os quais uma criança de oito anos."Há muito tempo que não se via isto. Os adeptos portugueses encheram o estádio de fumo e luzes. No segundo tempo, percebendo que a eliminatória estava perdida, protagonizaram cenas de medo: 6/7 tochas foram lançadas do terceiro anel sobre os adeptos que estavam no segundo, a curva sul do Meazza. Uma criança de oito anos foi também atingida", relata o Tuttomercatoweb, que deixa um recado: "Aconteceu tudo sob os olhares dos membros da UEFA. Devem ser tomadas medidas".