Críticas na newsletter diária valem multa de 15 mil euros ao Benfica

O Benfica foi multado em 15.300 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por conta de afirmações feitas na rubrica News Benfica a propósito do duelo com o Vizela, disputado em março. No entender do CD da FPF, trataram-se de "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra e consideração de agentes dearbitragem", que constituem uma infração disciplinar de acordo com o regulamento da Liga.Em causa está o longo texto feito a propósito das atuações de Manuel Oliveira (árbitro principal) e André Narciso (VAR) no encontro com os vizelenses, no qual as águias queixaram-se de um penálti por marcar sobre Darwin Nuñéz. Na mesma publicação, o clube da Luz dissse mesmo tratar-se de uma "epidemia de más decisões do VAR em prejuízo do Benfica já vem de longe".