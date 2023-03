Cruzeiro sonda Lucas Veríssimo

O Cruzeiro fez uma sondagem para perceber a situação de Lucas Veríssimo. De acordo com o portal ‘Torcedores’, o clube de Belo Horizonte está interessado no empréstimo do defesa-central, até final do ano.

Face ao salário que o jogador aufere na Luz, a ideia do clube mineiro é tentar um acordo em que os dois clubes suportem o pagamento do ordenado. O Cruzeiro tenta aproveitar a boa relação dos dois presidentes (Ronaldo Nazário e Rui Costa) para tentar desbloquear o negócio.

Em janeiro, a SAD encarnada emagreceu o plantel às ordens de Roger Schmidt, abrindo mão de dois centrais: Brooks, em definitivo, e João Victor, por empréstimo. Mesmo que as inscrições no Brasil estejam abertas até 4 de abril, uma cedência nunca acontecerá antes do final da época.