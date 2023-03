Cruzeiro tenta empréstimo de Lucas Veríssimo

Sem espaço no plantel do Benfica por estar atrás de Nicolas Otamendi, António Silva e Morato na hierarquia de defesas centrais, Lucas Veríssimo esteve perto de sair no mercado de inverno e agora a porta da saída volta a abrir-se. No caso para o futebol brasileiro, onde há várias equipas interessadas. Uma das mais recentes é o Cruzeiro, que segundo o portal Torcedores vai tentar uma cedência até final da temporada.De acordo com a mesma publicação, o Cruzeiro poderá tentar utilizar a boa relação entre os dois presidentes dos clubes (Ronaldo Nazário e Rui Costa) para tentar desbloquear o negócio, que terá como maior entrave o elevado salário do defesa, considerado completamente inviável para a nova realidade financeira da Raposa.