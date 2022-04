Da 2.ª mão 'emocionante' à exibição 'impiedosa' de Darwin: as reações ao empate do Benfica

O empate do Benfica esta quarta-feira em Anfield (3-3) ditou a eliminação das águias nos 'quartos' da Liga dos Campeões, e a imprensa internacional destacou a 2.ª mão como um jogo "entusiasmante", realçando a exibição "impiedosa" de Darwin."Os reds vão defrontar o Villarreal na Liga dos Campeões depois de conquistarem uma vitória contra o Benfica numa segunda mão entusiasmante em Anfield"."Darwin passa audição para a Premier League numa exibição impiedosa em Anfield"."Empate emocionante com o Benfica assegura ao Liverpool as 'meias' frente ao Villarreal"."O Liverpool, apesar de um pouco desleixado, nunca esteve em risco de falhar a final four"."Loucura em Anfield. Equipa de Klopp empata 3-3 com um duro Benfica e garante vaga na próxima ronda da Liga dos Campeões"."Liverpool termina o trabalho em Anfield para chegar às 'meias'"."Os melhores do Liverpool-Benfica: Firmino e Darwin, os artilheiros".