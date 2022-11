Dado primeiro passo rumo à renovação de Rafa

Rui Costa e Rui Pedro Braz reuniram ontem com o empresário de Rafa, António Araújo, para dar início ao processo de renovação de Rafa. Os responsáveis benfiquistas manifestaram a vontade de prolongar o vínculo com o jogador e apresentaram uma primeira proposta nesse sentido, mas falta ainda o aval da parte do jogador.O jogador, de 29 anos, termina contrato com o Benfica em 2024, mas a SAD das águias não querem perder tempo e deram já início ao processo de renovação, tendo em conta o bom desempenho do avançado que tem sido umas figuras do plantel benfiquista. Titular indiscutível nas contas de Roger Schmidt, Rafa está a atravessar uma das melhores fases desde que chegou aos encarnados, no início da temporada 2016/17. A boa relação com Schmidt, depois de tempos em que não se sentiu tão importante, podem ajudar ao desfecho positivo deste processe. De qualquer forma, o assunto ainda está longe de estar fechado.As reuniões irão prosseguir e do lado do Benfica há a esperança que a renovação do jogador seja concluída com sucesso. Recorde-se que, tal como Record deu conta, nas próximas semanas Rui Costa e seus pares, além da renovação de Rafa, também pretendem chegar a acordo com Grimaldo e Vlachodimos. O processo do espanhol já se vem a arrastar há algum tempo e, em janeiro, o jogador pode mesmo chegar a acordo com outro emblema. Falta saber se as águias conseguem convencer o lateral a esticar o contrato com o Benfica.Já o processo de Vlachodimos não se afigura como tão urgente, uma vez que este só termina contrato com o Benfica em 2024. Ainda assim, a SAD também quer já fechar a renovação do grego.