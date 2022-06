Daniel Banjaqui assina contrato de formação: «Daqui a 10 anos quero jogar na equipa principal do Benfica»

O Benfica anunciou esta quarta-feira ter assinado um contrato de formação com Daniel Banjaqui, jovem jogador de 14 anos.O lateral-direito que começou no Real está há quatro temporadas consecutivas nos encarnados e revelou que quer "daqui a 10 anos jogar na equipa principal do Benfica".Banjaqui, que tem Rafa como jogador preferido da equipa de Roger Schmidt, atua na equipa de iniciados em 2021/22 cumpriu 19 encontros oficiais de acordo com as águias.