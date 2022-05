Danny avalia Alexander Bah: «Ataca e defende muito bem»

Danny, antigo avançado de Marítimo, Sporting e Seleção Nacional, destacou as qualidades de Alexander Bah, lateral-direito que está a ser negociado pelo Benfica. O diretor-desportivo dos encarnados, Rui Pedro Braz, viajou ontem para fechar a contratação do jogador do Slavia Praga."Pelo que vi, trata-se de um jogador que faz todo o corredor. Ataca e defende muito bem. É rápido e tem muita qualidade", atira Danny, a, sublinhando: "Fez uma época muito boa." O internacional dinamarquês, de 24 anos, realizou 42 jogos, todos como titular, e marcou seis golos em 2021/22.Depois de muitos anos na Rússia, onde representou Dínamo Moscovo e Zenit, Danny jogou uma época (2017/18) no Slavia Praga, marcando dois golos em 32 encontros. O antigo futebolista ainda se mantém atento ao segundo classificado da liga checa.