Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Dante e a presença de Draxler no Benfica: «Esperava que ele jogasse mais tempo» Defesa brasileiro do Nice foi companheiro de equipa do alemão no Wolfsburgo e acompanha o seu percurso em Portugal





• Foto: Tony Dias/Movephoto