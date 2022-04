Darwin: «A minha cabeça está no Benfica até ao final da temporada»

Darwin Núñez voltou a mostrar em Anfield que atravessa um dos melhores momentos da carreira. Em Liverpool, o avançado uruguaio do Benfica apontou um golo e ainda viu dois serem-lhe anulados, que foi insuficiente para colocar as águias na próxima fase.





Em declarações à ELEVEN, o internacional pelo Uruguai lamentou o resultado mas sublinhou o facto de a equipa seguir para Lisboa "com a cabeça levantada" depois do jogo dividido em Inglaterra. "Deu para mostrar que o Benfica é um grande, deixámos tudo dentro de campo. Foi um empate, mas não nos serviu, mas vamos com a cabeça levantada. Deixámos tudo, na casa deles, que é muito difícil. Agora toca a descansar e pensar no próximo jogo", começou por dizer o avançado.

"O mister ao intervalo falou do contra-ataque. Penso que temos jogadores rápidos, eu, o Everton, e era sair no contra-ataque. Eles também fecharam bem, mas as oportunidades que tivemos, concretizámos com golos. Não valeu de nada."





O aplauso para os adeptos em Anfield

"Os adeptos merecem um aplauso, foram o nosso apoio. Continuaram a cantar, quero dar um agradecimento puro para estes adeptos e para os que estão em Lisboa."



A boa fase na carreira

"Mérito do trabalho do dia a dia, ajuda dos meus colegas. E vou seguir a trabalhar, para melhorar e fazer mais golos", terminou.



Declarações de Darwin à CNN Portugal



"O Benfica é uma grande equipa, que pode dar muito mais. É difícil jogar aqui, não é qualquer um que vem aqui fazer o que fizemos. Felicitar o Liverpool e nós vamos de cabeça levantada, que demos tudo. Primeiro, o que me disse o treinador do Liverpool é um elogio, mas a minha cabeça está no Benfica até ao final da temporada. Deixar tudo pelo Benfica e por estes adeptos, que são incríveis. O meu trabalho é aproveitar esta sorte que está acontecer comigo. O ano passado não joguei nada, esta época está a ser incrível, mas o mérito é dos meus companheiros também."