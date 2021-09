Darwin alcança marca dos 50 jogos pelo Benfica: «Espero atingir outros 50»

Darwin Nuñez atingiu, este sábado, no triunfo do Benfica frente ao V. Guimarães (3-1), a marca dos 50 jogos pelas águias. Numa partida em que foi titular e protagonizou um momento insólito com Jorge Jesus, o avançado cumpriu pela primeira vez na temporada 90 minutos seguidos.





"Olá a todos. Estou muito feliz por chegar aos 50 jogos, agora espero atingir outros 50. Estamos todos juntos! Abraço grande, carrega Benfica", disse Darwin aos meios oficiais do clube da Luz.O Benfica volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, frente ao Barcelona (20 horas), em jogo da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.