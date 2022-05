Darwin apontado à renovação do ataque do Man. United

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Manchester United é um dos clubes mais bem posicionados para contratar Darwin Núñez na próxima temporada. O clube inglês prepara a renovação do ataque e o alemão Ralf Rangnick, que vai passar o comando técnico ao holandês Erik ten Hag, deu a sua opinião, quando se pronunciou sobre Cristiano Ronaldo.

"Cristiano não é um avançado-centro. Ele não quer jogar nessa posição. Para não jogar no centro, é preciso jogar com dois avançados. Se olhar para o futebol internacional, não há muitas equipas que jogam com dois avançados, ou têm três ou um falso 9", afirmou Rangnick, à Sky Sports, sublinhando: "Não é uma questão de posição, o clube precisa de dois novos avançados que deem mais qualidade à equipa."

De acordo com a imprensa inglesa, o uruguaio Edinson Cavani, que está em final de contrato, vai deixar Old Trafford. O inglês Marcus Rashford pode seguir-lhe as pisadas. Darwin, de 22 anos, é um dos alvos dos red devils para 2022/23.