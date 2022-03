Darwin após o apuramento para os 'quartos' da Champions: «Jogo de muito sacrifício para nós»

Darwin Núñez apontou o golo que deu o triunfo ao Benfica, em Amesterdão, frente ao Ajax e carimbou o apuramento das águias para os 'quartos' da Liga dos Campeões. No final do encontro, o avançado destacou o trabalho da equipa orientada por Nélson Veríssimo."Jogo muito complicado. Jogámos com uma equipa que joga muito bem, sabíamos que íamos sofrer e sofremos. Tínhamos de desfrutar, na hora de ter bola. Jogámos no contra ataque, mas eles estavam bem posicionados. Estou contente pela vitória, a equipa deu tudo e já temos de pensar no proximo jogo. Estou cansado. Corremos todos. Estou com dor no adutor. Faz parte de um jogador. Agora toca a descansar e pensar no próximo jogo", começou por dizer à CNN."Agora a festa vai ser no balneário, todos juntos. Demos-nos muito, sacrificamo-nos e agora vamos festejar todos juntos. É uma alegria para o Benfica, agradecer aos benfiquistas que nos apoiaram. E vamos festejar no balneário.""O presidente estava contente, como todos os jogadores faz parte do grupo, é treinador, faz parte disto, está muito feliz e eu também. Por isso abraçámo-nos.""O AJax tem jogadores de muita qualidade. Jogo de muito sacrifício para nós. Tiveram mais posse de bola. Nós na hora de atacar não conseguíamos sair de trás. Mostraram que são grande equipa. Fizemos um bom trabalho. Sabiamos que íamos sofrer, chegou esse golo e foi defender a vantagem depois.""Vou guardar o troféu em casa, onde estão todos bem guardados. Vou festejar.""Senti aqui uma dor no adutor, já sentia há alguns dias. Agora descansar", finalizou.O avançado do Benfica analisou ainda a partida à Eleven Sports."É um sentimento único e a primeira vez que passo aos quartos-de-final. Estou muito contente, após um jogo que foi muito difícil e em que sabíamos que tínhamos de correr a defender e a atacar. O grupo está unido e demos tudo hoje. É difícil explicar o sentimento. Sofremos contra uma equipa que joga muito bem. Sabíamos que íamos sofrer, tínhamos de defender e desfrutar com bola, que foi o que fizemos. Na primeira parte não conseguimos sair com bola, e os jogadores do Ajax estavam bem posicionados. Na segunda parte saímos bem e agora é pensar no próximo jogo.""Estou com queixas, mas faz parte. Tenho de descansar e pensar no próximo jogo.""Agora temos de festejar todos juntos no balneário e desfrutar o momento", concluiu.