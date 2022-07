Darwin arrebata prémio de Melhor Jogador da Liga Bwin 2021/22: «Aprendi muito e ganhei muita experiência»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Darwin venceu o prémio de Melhor Jogador do Ano da Liga Bwin 2021/22. O uruguaio, que entretanto se transferiu para o Liverpool, agradeceu a distinção."Antes de tudo quero agradecer a todos os treinadores e capitães das equipas portuguesas, a todos os meus companheiros e a todos no Benfica, sem eles nada disto teria sido possível. Aprendi muito e ganhei muita experiência em Portugal, é uma boa liga para os mais jovens, para depois darem o salto para um grande da Europa. Boa sorte a todos em 2022-23. Mando um abraço a todos", frisou numa mensagem divulgada no Kick-Off da Liga Portugal.Ricardo Horta (Sp. Braga) e Vitinha (FC Porto) ficaram-se pelo pódio.