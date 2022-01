Darwin ausente do treino do Benfica pelo nascimento do filho

Darwin Núñez acabou de sei pai, motivo pelo qual se esteve ausente do regresso aos treinos do plantel do Benfica, agora comandado por Nélson Veríssimo. O jogador viajou para Almería, onde nasceu o filho, que se chama Darwin também, e estar ao lado da companheira, Lorena Mañas, e acompanhar o parto, que correu normalmente e sem complicações, apurouDe acordo com as nossas informações, o jogador, de 22 anos, viaja ainda hoje para Portugal, devendo integrar o treino de amanhã do Benfica. Como o nosso jornal avançou, o melhor marcador do campeonato será opção para a receção ao Paços de Ferreira, no domingo, em partida a contar para a 17.ª jornada da Liga Bwin.Darwin falhou o clássico do campeonato, a 30 de dezembro, uma vez que ainda se encontrava incapacitado, depois de ter sido suturado no pé esquerdo, na sequência de um golpe provocado por uma pisadela de Fábio Cardoso, no encontro da Taça de Portugal. Agora, prepara-se para voltar ainda moralizado, devido a um momento familiar especial.