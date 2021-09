Darwin bisou e destacou Rafa: «Ajudou-me a arranjar mais espaços e a correr em frente»

Darwin Núñez bisou na goleada do Benfica nos Açores, sobre o Santa Clara, por 5-0. À Sport TV, o avançado destacou a mudança de chip na segunda parte - período em que os encarnados fizeram quatro golos - e a entrada de Rafa, que pessoalmente foi de uma grande ajuda para o uruguaio.





"Muito feliz pelo jogo que fizemos. Na 1ª parte não jogámos tão bem, há que ser auto-crítico também. Na 2.ª parte mudámos o chip e fizemos uma grande segunda parte.""Quem está de fora, quando entra tem de entrar para fazer o melhor. A entrada do Rafa ajudou-nos porque ele é um jogador muito rápido e hábil. A mim, acho que me ajudou a arranjar mais espaços e correr em frente, isso é o meu ponto forte. Rafa é muito rápido, consegue colocar bem a bola à entrada da defesa. Foi muito boa a entrada do Rafa.""Foram semanas muito difíceis mas estou aqui. Estou feliz por estar integrado com os meus companheiros. Isso é o mais importante. É continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo.""Vamos descansar todos os dias que temos para o fazer e depois treinar e ver como vamos jogar lá. Temos de ir defender a camisola do Benfica. Não vai ser fácil para nós mas para o Dinamo Kiev também não."