Darwin chegou aos 26 golos na Liga: «Quando sai um, saem todos. É como o ketchup»

Darwin foi uma vez mais figura no triunfo (1-0) do Benfica frente ao Marítimo, conquistado este sábado na Choupana, apontando o único golo do encontro que lhe permitiu distanciar-se ainda mais no topo da tabela de melhores marcadores da Liga Bwin, chegando aos 26 tentos.

"Foi um jogo muito difícil, eles estiveram muito bem na defesa. Temos que trabalhar porque ainda não acabou nada e melhorar os erros que cometemos", começou por dizer o jovem avançado uruguaio das águias, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.

Marcar cedo deu conforto à equipa?

"Sim, o golo cedo deu-nos alguma confiança. Antes da expulsão estávamos bem. Notou-se que eles estavam muito bem na defesa, falhámos muito também e há que corrigir para o jogo com o FC Porto."

Mais um golo, destacado na lista de melhores marcadores

"A sorte está comigo e tenho de aproveitar. Quando sai um, saem todos. É como o ketchup. Há que continuar a trabalhar. Vou continuar com esta sede de golos mas o mais importante é a vitoria da equipa. É mérito de todos e dos adeptos que estão sempre a apoiar-nos", terminou.