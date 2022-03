Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Darwin confiante no sucesso do Benfica: avançado quer ajudar com golos “Se jogarmos com atitude e mentalidade da 2.ª parte na Luz tenho a certeza que vamos passar”, frisa





• Foto: Vítor Chi