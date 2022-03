Darwin: «Cumprimos o objetivo de estar no Mundial»

Darwin Núñez exultou com o triunfo do Uruguai ante o Peru (1-0) que foi suficiente para carimbar a presença na fase final do Qatar'2022."Depois de muito esforço, de momentos bons e outros maus, cumprimos o nosso objetivo: estamos no Mundial!", reiterou através da conta pessoal de Instagram, onde deixou vários agradecimentos."Obrigado às pessoas que nos acompanharam sempre. Muito obrigado à minha família por estar sempre aí, vocês dão-me a energia de que preciso todos os dias. Obrigado aos meus companheiros, à equipa técnica por confiar em mim e ao Maestro [Óscar Tabaréz] por me abrir as portas para poder cumprir o meu sonho, vestir a camisola mais bonita do Mundo. Vamos Uruguai!", acrescentou o jogador que foi lançado a titular por Diego Alonso, saiu a meio da segunda parte para render o lugar a Cavani.