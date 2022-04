Darwin deixa garantia aos adeptos do Benfica: «Vamos dar o nosso melhor até ao fim da época»

Darwin Núnez sublinhou a grande resposta do Benfica à derrota na Champions, depois de as águias terem ganho este sábado ao Belenenses SAD no Estádio da Luz, por 3-1, num jogo em que o uruguaio marcou os três golos.





"Muito feliz por conquistar mais uma vitória. Viemos de derrota em casa (com Liverpool) mas hoje demonstrámos que o Benfica está para grandes coisas, para ganhar. Hoje demonstrou-o bem. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", disse o avançado, à BTV, no final do encontro."Feliz por marcar e ajudar a equipa a fazer golos. O mais importante é o esforço que fazemos dia a dia. O jogo é um exame para nós e demonstrámos o nosso valor. Com a ajuda dos meus colegas está a ser tudo possível", acrescentou, confrontado com o facto de ter atingido os 24 golos na Liga - é o melhor marcador.

A fechar, Darwin agradeceu o apoio dos adeptos. "Significa muito que os adeptos venham cá a apoiar os jogadores e nos dar muita força durante o jogo. Hoje não veio muita gente, mas sabemos que todos estão a torcer por nós, estejam onde estiverem. Quero dizer-lhes que vamos a tratar de dar o nosso melhor até ao fim da época. Muito obrigado aos adeptos", concluiu.