Darwin despede-se do Benfica: «Não tenham dúvidas que vão sempre ser parte da minha família»

Não tenho palavras para agradecer aos adeptos do @SLBenfica, não tenham dúvidas que sempre vão ser parte de minha família.



Cheguei só mas parto com o carinho e com todo o apoio que me deram estes dois anos. Minha família e eu estamos eternamente agradecidos



Glorioso SLB! pic.twitter.com/uLpYRF4fIn — Darwin Núñez (@Darwinn99) June 14, 2022

Darwin Núñez foi oficializado esta terça-feira no Liverpool depois de duas temporadas na Luz."Não tenho palavras para agradecer aos adeptos do Benfica, não tenham dúvidas que vão sempre ser parte da minha família. Cheguei só mas parto com o carinho e com todo o apoio que me deram nestes dois anos. A minha família e eu estamos eternamente agradecidos. Glorioso SLB!", partilhou numa mensagem nas redes sociais.O jogador uruguaio rumou a Inglaterra a troco de 75 milhões de euros (mais 25M€ de objetivos).