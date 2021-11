Darwin dispensado da seleção: federação do Uruguai explica lesão no joelho

Darwin Núñez foi dispensado esta segunda-feira da seleção do Uruguai devido à lesão sofrida no Benfica-Sp. Braga de ontem, encontro no qual o avançado marcou um golo."Nos exames realizados posteriormente constatou-se um processo inflamatório tendinoso no joelho, com edema ósseo rotuliano, o que o impede de representar a seleção uruguaia nos jogos com Argentina e Bolívia", pode ler-se na nota publicada no site oficial da federação.Darwin saiu aos 65’ de jogo na Luz, numa noite "muito difícil" em termos de lesões.