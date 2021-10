Darwin: «Dói-nos muito...»

No final do Benfica-Bayern Munique, Darwin reconheceu que os alemães "é uma grande equipa", mas não deixou de apontar algumas culpas à equipa encarnada pela derrota.





"No primeiro tempo fizemos uma grande partida, mas depois do livre desconcentrámo-nos. Dói-nos muito e temos de pensar no próximo jogo", afirmou o avançado, à ELEVEN, onde ainda comentou a exibição de Neuer: "É um grande guarda-redes que teve mérito pois tirou-nos um golo na primeira parte. Temos de melhorar a defender e a atacar". O atacante ainda terminou a "agradecer o apoio" recebido pelos adeptos encarnados no final do jogo.