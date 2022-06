Darwin é o jogador mais valioso fora das principais Ligas

O avançado internacional uruguaio Darwin Nuñez, do Benfica, é o futebolista a jogar fora dos cinco principais campeonatos que mais valor de mercado tem, de acordo com o Observatório do futebol (CIES).

No seu mais recente relatório, o CIES coloca Darwin com um valor de 70,1 milhões de euros, com o avançado benfiquista a integrar um restrito grupo de quatro jogadores que não alinham nos campeonatos de Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália ou França.

Darwin, que se sagrou o melhor marcador na Liga portuguesa, com 26 golos, numa época em que marcou 34, tem sido, segundo a imprensa, cobiçado por vários clubes europeus, mantendo-se a dúvida se o avançado permanecerá na Luz.

A par de Darwin, a lista dos 100 jogadores mais valiosos apenas contempla mais três foras desses cinco campeonatos, e entre eles o sportinguista Matheus Nunes (50,4 ME), Julian Álvarez (51,5), do River Plate, mas que já assinou pelo Manchester City, e Antony Santos (51,2), do Ajax.

Na lista são alguns os jogadores portugueses que estão no top-100, com o primeiro a ser o central Rúben Dias (Manchester City), ainda entre os 10 mais valiosos do mundo, de acordo com o Observatório.

Rúben Dias, que é o central mais bem cotado, com um valor de 109,6 milhões de euros é o único português no top-10, numa lista liderada pelo internacional francês Kylian Mbappé (205,6 ME), que optou por permanecer no Paris Saint-Germain, recusando o Real Madrid.

Atrás do avançado francês surgem o brasileiro Vinicius Júnior (185,3 ME) e o norueguês Erling Haaland (152,6 ME), futuro reforço do Manchester City.

Ainda em relação aos portugueses, atrás de Rúben Dias surgem Bruno Fernandes (17.º, 97,8 ME), João Félix (20.º, 90,8 ME), Diogo Jota (27.º, 85,3 ME), João Cancelo (32.º, 78 ME), Bernardo Silva (34.º, 77,3 ME), Rafael Leão (54.º, 66,9 ME) e Matheus Nunes (99.º, 50,4 ME).

Ainda no relatório, que considera Kevin De Bruyne o mais valioso entre os mais velhos, com o belga a surgir na 76.ª posição, com um valor de 57 ME, nota para Salah, que aparece apenas na 80.ª posição (55 ME).