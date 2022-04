Darwin e o lance do primeiro golo: «Treinamos todos os dias essa jogada»

Darwin assiste e Gil Dias aumenta a vantagem do Benfica sobre o Sporting Darwin assiste e Gil Dias aumenta a vantagem do Benfica sobre o Sporting

Darwin foi eleito o homem do jogo na vitória do Benfica em Alvalade frente ao Sporting . O avançado inaugurou o marcador e depois assistiu Gil Dias para o segundo das águias, que ainda estão vivas na corrida ao 2.º lugar."Significa entrega da equipa durante os 90 minutos mais os 7 de descontos. Não é fácil jogar em casa do Sporting, é sempre difícil jogar contra um grande rival de Portugal, mas penso que fizemos um bom trabalho e agora é descansar e preparar o próximo jogo", frisou à Sport TV."É um sacrifício tremendo jogar a Liga dos Campeões e depois em poucos dias recuperar para jogar aqui em casa do Sporting, onde sabíamos que íamos ter um jogo difícil, jogam muito bem. No primeiro tempo custou-nos sair a jogar de trás, com bola, depois ao intervalo o míster falou e corrigimos para a segunda parte.""Sim, nós treinamos todos os dias essa jogada. Mas foi uma grande bola. E depois lutar contra o Coates, outro uruguaio, é muito difícil, porque ele é uma pessoa muito grande, muito forte e a sorte foi que a bola sobrou para mim e tratei de fazer o golo.""Sabemos que não é fácil chegar ao segundo lugar, mas vamos continuar a trabalhar, dependemos de nós mesmos.""O mais importante é que a equipa ganhe os três pontos e que leve a vitória para casa, que isso é mais importante do que fazer golos", finalizou.