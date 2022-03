Darwin Núñez foi eleito o melhor jogador no Benfica-V. Guimarães ( 3-0 ). O internacional uruguaio bisou e atribuiu o mérito à equipa."Muito feliz pela entrega da equipa. Isto significa muito. O mérito do trabalho de todos os dias. Há que continuar com os pés no chão e a humildade. É mérito de todos, não é só um que joga, somos todos. É continuar por este caminho. Vamos já pensar no proximo jogo", começou por dizer, à BTV.O atacante, que chegou aos 20 golos no campeonato, falou ainda da troca de palavras com Bruno Varela antes do penálti: "Muito engraçado. Ele falou que já me conhecia e eu disse-lhe que íamos ver quando batesse. Ele quis apostar. Agora vai ter de pagar o jantar."