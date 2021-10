Darwin eleito melhor avançado do mês de setembro da Liga Bwin

Darwin Núñez foi eleito, pelos principais treinadores da Liga Bwin, o melhor avançado do mês de setembro da competição, com 23% dos votos. O ponta-de-lança do Benfica conquistou o prémio Burger King ao apontar quatro golos nos três jogos que disputou, onde bisou na visita ao terreno do Santa Clara e na receção ao Boavista.





O uruguaio superou a concorrência de Luis Díaz, do FC Porto (14%), e de Gustavo Sauer, do Boavista (13%).