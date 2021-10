Darwin eleito o melhor jogador do mês de setembro

Depois de ter sido distinguido como o avançado do mês, Darwin conquistou também o prémio de jogador do mês da Liga Portugal Bwin, com um total de 16% dos votos dos treinadores principais da competição.





O jovem de 22 anos do Benfica protagonizou um mês de setembro 'a todo o gás', onde apontou quatro golos em apenas três jogos.Destaque para o facto de estes quatro tentos terem sido apontados em apenas dois jogos, com Darwin a 'bisar' consecutivamente na deslocação aos Açores – Santa Clara -, na jornada cinco, e na receção ao Boavista, na sexta ronda.Deste modo, o ponta de lança dos encarnados superou a concorrência de Luis Díaz (FC Porto), com 11,70% dos votos, e ainda de Rafa (Benfica), 11,10%, que completou o pódio na terceira posição.