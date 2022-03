Darwin escolhido como Futebolista do Ano: «Este prémio não é só meu, mas sim de toda a equipa»

Darwin, avançado do Benfica, recebeu nesta terça-feira, no Benfica Campus, o galardão Cosme Damião para a categoria de Futebolista do Ano conquistado recentemente por escolha dos benfiquistas."Estou muito contente por receber este prémio. Estou muito orgulhoso por fazer parte do Benfica e muito feliz por ganhar este prémio, que não é só meu, mas sim de toda a equipa. Agradecer a Rafa, Odysseas, Vertonghen, Nico [Otamendi], que também estavam nomeados. Sinto orgulho por ganhá-lo. Este prémio também é, em parte, deles. Agradecer à minha namorada e à minha família por todo o apoio que me dão sempre. O lema do Benfica é 'De Todos, Um', e agora é seguir em frente. Agradecer ainda aos adeptos por terem votado em mim. Obrigado", declarou Darwin aos meios do clube encarnado.O internacional uruguaio, de 22 anos, contabiliza 25 golos em 31 jogos oficiais nesta temporada, sendo o máximo goleador da Liga Bwin, com 20 remates certeiros em 21 partidas. Com o galardão na mão, o camisola 9 não esqueceu os colegas de equipa, a família e os adeptos do Benfica "por todo o apoio" que lhe "dão sempre".