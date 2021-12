Darwin: «Está a ser o meu melhor momento no Benfica»

O golo madrugador de Darwin que colocou o Benfica a vencer o Marítimo O golo madrugador de Darwin que colocou o Benfica a vencer o Marítimo

Darwin Núñez está de pé quente e bisou no Benfica-Marítimo (7-1), chegando aos 18 golos esta temporada (máximo de carreira), 13 deles na Liga Bwin. À BTV, o internacional uruguaio admitiu que vive um bom momento a nível pessoal."Como sempre digo, o prémio individual é também mérito dos meus companheiros, pois todos jogamos e dão-me sempre apoio. Naturalmente estou contente. Está a sair tudo bem, graças a Deus e agora é continuar por este caminho.""Sim, acima de tudo está a ser o melhor momento individual, mas, repito, sempre com a ajuda dos companheiros e treinador. Sem isso não é possível. Toca-me continuar a trabalhar, sempre com os pés no chão e com humildade.""Obrigado pelo apoio que nos dão sempre, em casa ou quer que onde seja. Falo pelos companheiros também, estamos todos agradecidos pelo apoio que nos dão. Eles também merecem esta vitória."