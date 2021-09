Darwin: «Estamos no caminho certo»

Darwin Núñez acabou por ser a figura do Benfica-Boavista (3-1), ao bisar e chegar aos quatro golos na Liga Bwin. À BTV, o avançado uruguaio destacou os três pontos e salientou a "grande exibição" das águias.





Centro perfeito de Diogo Gonçalves e Darwin a abrir o marcador no Benfica-Boavista

Grande passe de Veríssimo, arrancada de Rafa e bis de Darwin: o terceiro golo do Benfica ao Boavista

"Um prémio para um jogador significa muito, mas o mais importante é o coletivo, aquilo que o grupo fez durante o jogo. Fizemos um grande jogo para levarmos os três pontos.""Como sempre digo, um ponta-de-lança vive de golos. Quando não saem, tem de se ajudar a equipa e isso é o mais importante. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, perdemos todos. Fico satisfeito por marcar e ajudar a equipa. Há que pensar já no próximo jogo.""Estamos a ir no caminho certo. Temos de manter os pés assentes no chão, é uma competição longa. Temos de pensar jogo a jogo para no final da época conseguirmos alcançar os objetivos."