Darwin: «Estou muito contente pela sequência de golos que levo»

Darwin foi esta segunda-feira ausência notada na sessão de treinos matinal do Benfica na véspera do duelo com o Boavista, agendada para as 19h45 desta terça-feira, para a meia-final da Allianz Cup, por se encontrar concentrado com a seleção uruguaia.Em declarações à imprensa local, o avançado das águias disse querer levar para a seleção o bom momento que atravessa a nível pessoal no clube, assumindo ainda ter Suárez e Cavani como exemplos dentro e fora das quatro linhas."Estou muito contente por ser novamente chamado à seleção. Temos jogos difíceis pela frente, não tem sido fácil mas viemos com a expectativa de seguir em frente e conquistar esses seis pontos que tanto queremos. Se fizermos bem as coisas, vamos conquistá-los. Diego [Alonso] ligou-me, mas não me disse nada em especial. Perguntou-me como eu e o meu filho recém-nascido estávamos. Disse-me que vinha para aqui e que seguia o meu trabalho no Benfica", começou por dizer o avançado."Estou muito contente pela sequência de golos que levo [no Benfica]. Espero continuar assim, é tudo fruto do meu trabalho. É sempre um orgulho vestir a camisola da seleção [uruguaia]. Suárez e Cavani são um exemplo dentro e fora do relvado, temos de aprender com eles", acrescentou.Recorde-se que Darwin Nùñez é atualmente o melhor marcador da Liga Bwin, com 15 golos apontados.