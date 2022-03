Darwin falha Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Darwin e Taarabt vão falhar a receção ao Estoril na próxima jornada do campeonato, devido a castigo. O avançado uruguaio, que estava em risco de exclusão, viu um amarelo por protestos com o árbitro Manuel Oliveira que o vai deixar de fora do próximo encontro da Liga B win, também na Luz. Mais uma dor de cabeça para Nélson Veríssimo, que nas últimas jornadas tem visto o ataque limitado.

Já o médio marroquino viu o cartão vermelho direto aos 7 minutos, depois de pisar Sarmiento. Ainda assim, Taarabt foi aplaudido pelos adeptos, no momento em que abandonava o relvado.