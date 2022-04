Darwin faz comunicação sobre o empresário

Quiero aclarar que no renovaré mi contrato con el que era mi representante Edgardo Lasalvia.

También quiero aclarar que ni mi familia ni yo hemos recibido ninguna amenaza y estamos bien. — Darwin Nuñez (@Darwinn99) April 7, 2022

Darwin Núñez recorreu esta quinta-feira às redes sociais para deixar claro que, a partir de junho, deixará de ser representado pelo atual agente."Quero esclarecer que não renovarei o meu contrato com aquele que era o meu representante, Edgardo Lasalvia. Também quero esclarecer que nem a minha família nem eu recebemos alguma ameaça e estamos bem", frisou através de uma publicação no Twitter.Como Record avançou , Lasalvia continua a falar publicamente como agente do avançado uruguaio, está inconformado com a decisão e não aceita ser excluído do negócio milionário que se avizinha com a quase inevitável venda do passe do jogador no final da temporada.