Darwin foi a Almería ver a antiga equipa

Darwin Núñez aproveitou este domingo para viajar para o país-vizinho e assistir ao duelo entre o Almería, antiga equipa, frente ao Cartagena, no Estádio Mediterráneo. O momento foi documentado pelo jornal 'La Voz de Almería' que garante que o uruguaio continua a sentir saudades da equipa onde alinhou na temporada 2019/20 em 32 partidas oficiais."O Almería estará sempre no meu coração", disse á referida fonte numa visita que realizou na companhia da namorada Lorena Mañas.O Almería acabou por perder em casa (0-1) num encontro em que entrou desfalcado com jogadores positivos à Covid-19.Recorde-se que os 24 milhões de euros pagos pelo Benfica ao Almería são ainda o máximo gasto e recebido, respetivamente, numa transferência pelos clubes.