Darwin já integrou treino no Benfica na preparação para jogo com o Tondela

O futebolista internacional uruguaio Darwin Nuñez já treinou esta sexta-feira no Benfica, depois de ter estado ao serviço da sua seleção e ter falhado a Taça da Liga e um jogo do campeonato.

A informação foi dada pelos encarnados, com Darwin a voltar a ser opção no plantel, depois de ter falhado os dois jogos da Taça da Liga, cuja final o Benfica perdeu com o Sporting (2-1) e a receção na Liga Bwin ao Gil Vicente, com nova derrota (2-1).

Ao serviço da seleção do Uruguai, Darwin foi titular na vitória diante do Paraguai (1-0) e suplente utilizado na goleada à Venezuela (4-1), com o avançado benfiquista a entrar aos 67 minutos.

No jogo do campeonato, na quarta-feira, o treinador Nélson Veríssimo apostou para o ataque em Gonçalo Ramos e fez mais tarde entrar Henrique Araújo, da equipa B, com Rodrigo Pinho, Seferovic e Yaremchuk lesionados.

Além de Darwin, que é o melhor marcador da I Liga, com 15 golos, o treino contou ainda com três jogadores da equipa B, nomeadamente o guarda-redes Kobuko, o lateral direito Filipe Cruz e o avançado Henrique Araújo.

O Benfica, que é terceiro classificado e está a 12 pontos da liderança na Liga Bwin, ocupada pelo FC Porto, visita na segunda-feira o Tondela, 13.º classificado, em jogo da 21.ª jornada, que tem início às 19:00.