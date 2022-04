O Benfica derrotou ontem o Belenenses SAD por 3-1 , com Darwin a sair como o herói da partida ao assinar um hat trick. Com uma grande rotação no onze promovida por Nélson Veríssimo, as águias até entraram praticamente a perder face ao golo de Afonso Sousa, logo aos 3’. Com algumas dificuldades durante o primeiro tempo, o Benfica chegou ao empate, com Darwin a marcar o seu primeiro golo da tarde, aos 22’. As águias ainda criaram algumas situações na primeira parte, com destaque para um remate ao poste de Everton, mas o 2-1 surgiria só na segunda parte, com Darwin a bisar aos 54’, após assistência de Taarabt, que já tinha servido para o 1-1. O avançado uruguaio acabou por fazer o hat trick aos 58’, após passe de João Mário. Record ouviu conhecidos adeptos benfiquistas sobre o jogo na Luz."Vencer o último classificado na Luz é cumprir a obrigação. O que me preocupa não é este ano, mas o futuro. Não podemos continuar a vender os melhores jogadores, como o Darwin. Esta gestão de há muitos anos faz do Benfica uma equipa descaraterizada.""O Benfica jogou bem e as oportunidades que o Belenenses SAD teve foram perdas de bola de jogadores nossos, algumas inexplicáveis. O Darwin fez três golos com muita classe, pois definem um jogador. Também gostei do João Mário e do Taarabt.""A única coisa que me deixa feliz é que estiveram em campo cinco jogadores da formação do Benfica. Essa é a solução, não ir buscar Meités nem Lázaros. O Darwin já não é nosso, é dos agentes. Está na hora de capitalizar desportivamente e não só financeiramente".