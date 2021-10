À chegada ao Uruguai, Darwin destacou o papel de Jorge Jesus na sua evolução. "Todos os dias ensina-me coisas novas, que me faltam nessa posição. Darei o melhor, independentemente da posição em que jogar", frisou, referindo-se ao facto de atuar sobre a esquerda.





O avançado, que formou tridente ofensivo com Yaremchuk e Rafa nos últimos jogos, asseverou ainda, numa improvisada conferência de imprensa à saída do aeroporto de Montevideu: "A minha posição é ponta-de-lança, mas, à medida que foram passando os treinos e os jogos, fui ganhando mais confiança. Depois tive a lesão e quando voltei não tinha confiança. Agora estou melhor, estou onde devo estar. Sinto-me confortável."O camisola 9 das águias não esqueceu o bis ao Barcelona, que classificou como "inesquecível". "Estou feliz por ser o mais jovem uruguaio a marcar na Champions", frisou. Com 22 anos e três meses, destronou Lodeiro, que faturou o primeiro golo com 22 anos e sete meses, em 2011/12, pelo Ajax. "Vou continuar a trabalhar. Tenho uma grande carreira pela frente e muito para aprender."Darwin lembrou o duelo com Ronald Araújo, central do Barcelona que reencontra na seleção uruguaia. "Quando passava por mim, só me dizia ao ouvido ‘joga fácil’. Eu olhava para ele e ria-me. Somos dois jovens que estão a representar a seleção e temos um belo futuro pela frente." Agora, é tempo de pensar nos jogos com Colômbia, Argentina e Brasil. Nos dois últimos, terá como adversários dois companheiros de equipa, Otamendi e Lucas Veríssimo.