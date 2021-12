Darwin mostra como ficou o pé após pisão de Fábio Cardoso: «Que vergonha, nem amarelo»

Darwin teve de ser suturado com cinco pontos no pé esquerdo, depois de ter levado uma pisadela de Fábio Cardoso, e está em risco de falhar o clássico da próxima semana, novamente frente ao FC Porto. As imagens televisivas foram bastante elucidativas do mau estado em que ficou o pé do uruguaio. Com muito sangue a sair da chuteira do jogador, o avançado ficou estendido no chão e teve de abandonar o terreno do jogo com a ajuda de André Almeida e de Uribe.

O jovem foi acompanhado por elementos do corpo clínico para o balneário, tendo acabado por ter de levar cinco pontos no pé, o que o deixa agora em dúvida para a nova deslocação ao terreno dos dragões, na quinta-feira.

No final, através das redes sociais, manifestou o seu desagrado com o lance e a ausência de punição para o central do FC Porto. "Que vergonha, nem amarelo saco", atirou, no Twitter, numa publicação que apagaria minutos depois.