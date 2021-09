Darwin na equipa da semana da Liga dos Campeões

Darwin Núñez integra a equipa da semana da Liga dos Campeões referente à 2.ª jornada da fase de grupos.





The big hitters on Matchday 2



O avançado uruguaio do Benfica, que marcou dois golos no triunfo das águias ( 3-0 ) na receção ao Barcelona, faz parte do onze ideal que é composto pelos jogadores mais pontuados da semana (por sector) no passatempo oficial 'Fantasy Football' da Champions.Darwin é o único representante das três equipas portuguesas em prova na equipa ideal, que tem nos russos do Zenit o clube mais representado, com dois jogadores, os defesas Yaroslav Rakitskiy e Douglas Santos.Destaque para o guarda-redes grego Giorgos Athanasiadis, que esteve em destaque na épica vitória do Sheriff em pleno Santiago Bernabéu, diante do Real Madrid, e foi eleito o jogador da semana.