Darwin não está sequer no banco do Uruguai e a Federação garante estar lesionado

Darwin Núñez não está no 11 inicial e nem sequer no banco de suplentes do Uruguai para o jogo particular deste sábado com o Panamá. A Federação Uruguai de Futebol revelou mais tarde que a razão oficial prende-se com um problema físico ou de saúde, algo que também sucede com Diego Godín, Canobbio e José María Giménez.O avançado do Benfica estará a ultimar já os derradeiros detalhes da transferência para o Liverpool que se espera ser efetivada nos próximos dias, depois de os dois clubes chegarem a acordo relativamente ao negócio de 80 milhões de euros mais 20M€ de objetivos.Segundo o jornal 'The Times', o diretor dos reds, Julian Ward, viajou inclusivamente para Portugal para selar a transferência do avançado uruguaio, de 22 anos, que se transferiu de Almería para Lisboa em 2020.E é precisamente na cidade espanhola que já se festeja este negócio. Turki Alalshikh, conselheiro do governo da Arábia Saudita e dono do Almería, mostrou-se feliz com o já anunciado novo clube de Darwin numa publicação no Twitter.