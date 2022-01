Darwin: «Não foi um bom jogo. Não sei se foi dos nervos mas o Arouca no fim teve mais bola»

O Benfica regressou aos triunfos em Arouca, mas Darwin, autor do primeiro golo das águias, não ficou satisfeito com tudo."Sabemos que está a ser um campeonato muito difícil para nós. Hoje não foi um bom jogo, mas foi bom ganhar, levar a vitória para casa. Agora temos de continuar a trabalhar. Não sei se são dos nervos, mas o Arouca na reta final conseguiu ter mais bola que nós. Temos de pressionar mais por cima. O Benfica tem de ir sempre na pressão, é uma equipa grande de Portugal. O Benfica tem de dar mais", assinalou à Sport TV, ainda que realce que na Luz ainda se acredita na conquista do título: "O Benfica tem sempre de acreditar, é um clube grande. É jogo a jogo. Não está a ser um campeonato fácil, temos de pensar já no próximo jogo".O avançado, que agora vai falhar a final four da Allianz Cup por ter sido chamado à seleção uruguaia, reconhece ter pena de não poder ajudar a equipa na prova, mas acredita que os colegas irão dar conta do recado: "É difícil dividir-nos em dois. É um sonho de pequeno representar a seleção, mas custa deixar o Benfica. Mas os meus companheiros vão fazer bom trabalho e eu vou ficar de cabeça tranquila no Uruguai", sublinhou.