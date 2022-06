Darwin Núñez integra no onze do ano da Liga

Darwin Núñez, melhor marcador da última edição da Liga Bwin, figura no onze do ano da prova, como um dos melhores avançados da prova de regularidade em 2021/22.O internacional uruguaio, que se destacou ao serviço do Benfica, é o primeiro jogador que não pertence a FC Porto e Sporting a ser escolhido pelos treinadores e capitães das equipas da Liga.Com 26 golos marcados na prova de regularidade, em 28 jogos realizados, o avançado foi distinguido 11 vezes como homem do jogo. Darwin, de 23 anos, transferiu-se para o Liverpool, a troca de 75 milhões de euros, mais 25 milhões em objetivos.