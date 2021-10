Darwin Núñez rendido a Jorge Jesus: «Ensina-me todos os dias coisas novas»

Darwin Núñez chegou esta terça-feira ao Uruguai para representar a seleção e, logo no aeroporto, mostrou-se "muito feliz" por voltar a vestir a camisola do seu país.





"Não fui à Copa América por causa de uma lesão, mas sabia que ia ter outra oportunidade. Estou aqui, quero desfrutar e reencontrar-me com os meus companheiros", explicou o avançado do Benfica, que está a postos para os jogos com a Colômbia, com a Argentina e o Brasil.O jogador foi também confrontado com o duelo diante do Barcelona, na Liga dos Campeões, onde marcou dois golos, assumindo que foi "inesquecível". Foi o uruguaio mais jovem de sempre a marcar Champions e não podia estar mais feliz. "Saber disso deixa-me feliz, vou continuar a trabalhar, tenho uma carreira longa pela frente, tenho apenas 22 anos e muito que aprender", atirou.Darwin contou que travou um 'duelo' muito particular com Ronald Araújo, defesa uruguaio do Barcelona que tentou distrair o avançado do Benfica durante o encontro. "O Ronald dizia-me 'joga fácil' e eu olhava para ele e ria-me. Somos dois jovens que estamos a representar o Uruguai, temos um belo futuro pela frente. Desejo-lhe muita sorte."O jogador abordou também a posição onde tem jogado no Benfica, ligeiramente descaído para a esquerda, assumindo que ao início sentia-se "um pouco perdido". "A minha posição é ponta de lança, mas à medida que foram passando os treinos e os jogos, fui ganhando mais confiança. Depois tive a lesão e quando voltei não tinha confiança. Agora estou melhor, estou onde devo estar. Sinto-me cómodo", explicou Darwin.O uruguaio explicou que Jorge Jesus está a ajudá-lo muito nas adaptações que tem de fazer em campo, para se tornar num avançado mais móvel. "Todos os dias ensina-me coisas novas, que me faltavam naquela posição. Vou tentar fazer o melhor possível, independentemente do sítio onde tenha de jogar."